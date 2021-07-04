04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika: Bakan Bilgin açıkladı: 5 Temmuz'da hesaplarda!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Son dakika: Bakan Bilgin açıkladı: 5 Temmuz'da hesaplarda!

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

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