Türkiye satın alma gücünde dünya devlerini solladı! Pandemi Türkiye'nin büyümesini engelleyemedi

720 MİLYAR DOLAR 2,3 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE

SGP kuru ile hesaplandığında, bir dolar ile ABD'de satın alınabilen ürün veya hizmetin aynısı veya eşdeğerinin Türkiye'de 2020 senesi için 2,13 TL'ye satın alınabildiğini belirten Akıllıoğlu "Dolayısıyla, satınalma gücü ile ilgili her sene EUROSTAT ve TÜİK tarafından açıklanan parite rakamının Avrupa ülkeleri parite ortalamasından düşük olması millî gelir hesabı açısından Türkiye için bir dezavantaj değil, aksine daha az para ödeyerek eşdeğer ürüne sahip olabildiğini göstermektedir.