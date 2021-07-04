Türkiye satın alma gücünde dünya devlerini solladı! Pandemi Türkiye'nin büyümesini engelleyemedi
Koronavirüs salgını dünya çapında ekonomik krize neden olurken Türkiye başarılı büyümesine devam etti. Kalkınma çalışmalarının karşılığını alan Türkiye, dünya basınında da dikkatleri üzerine çekti. Dünya Bankası 2020 Satın Alma Gücü ülkeler raporunu yayınladı. Türkiye 2,371 trilyon dolarlık satınalma gücü bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile dünyanın 13. büyük ekonomisi unvanını korudu.
Pandemi ülke ekonomileri küçülürken Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi yüksek bir büyümeye imza attı. İkinci çeyrekte ise yüzde 20 gibi rekor bir büyüme bekleniyor. Bu beklentiler ışığında Dünya Bankası 2020 Satın Alma Gücü ülkeler raporunu yayınladı. Bu raporda Türkiye 2,371 trilyon dolarlık satınalma gücü (SGP) bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (SGP GSYH) ile dünyanın 13. büyük ekonomisi unvanını korudu. Türkiye OECD ülkeleri içinde de 7'nci sırada yer aldı.
Yani Türkiye gelişmiş ülkeler karşısında düşük gelire rağmen alım gücünü korumayı başardı. Ekonomist Zeki Akıllıoğlu, Türkiye'nin 2018'den 2019'a yaklaşık 25 milyar dolar artış gösteren SGP GSYH'sinin 2019'dan 2020'ye de 36 milyar dolar arttığını belirterek "Böylelikle ülkemizin salgın sürecinde satın alma gücünü koruduğu, hatta artırdığı belirlenmiş oldu. Dünya satın alma gücü bazında 2,638 trilyon dolar, yani yüzde 2 küçülürken Türkiye 36 milyar dolar, yani yüzde 1,5 büyüme kaydetti" dedi.
720 MİLYAR DOLAR 2,3 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE
SGP kuru ile hesaplandığında, bir dolar ile ABD'de satın alınabilen ürün veya hizmetin aynısı veya eşdeğerinin Türkiye'de 2020 senesi için 2,13 TL'ye satın alınabildiğini belirten Akıllıoğlu "Dolayısıyla, satınalma gücü ile ilgili her sene EUROSTAT ve TÜİK tarafından açıklanan parite rakamının Avrupa ülkeleri parite ortalamasından düşük olması millî gelir hesabı açısından Türkiye için bir dezavantaj değil, aksine daha az para ödeyerek eşdeğer ürüne sahip olabildiğini göstermektedir.
Nitekim, Dünya Bankası 'nominal GSYH' 2020 ülkeler raporunda 720 milyar dolar nominal GSYH'ye sahip olan Türkiye, bu 720 milyar dolar nominal GSYH'si ile, ABD fiyatlarıyla 2,371 trilyon dolar değerinde olan ürün ve hizmete ulaşabilmektedir" diye konuştu.
KİŞİ BAŞI SATINALMA GÜCÜ 28 BİN 200 DOLAR
Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye 'Kişi Başı SGP GSYH' hesabında dünyada 'Üst Orta Gelir Grubu' ülkeler içinde ikinci sıraya yükseldi. Türkiye gazetesinin haberine göre; 2020 Raporunda Türkiye'nin kişi başı 28 bin 200 dolarlık satınalma gücüne sahip olduğu belirlendi.
Akıllıoğlu bu verinin önemini ise şöyle açıkladı: Bir başka deyişle ABD'de yaşayan bir kişinin 28 bin 200 dolar yıllık gelir ile sahip olduğu hayat standardını, Türkiye'de yaşayan bir kişi 8 bin 600 dolar gelir ile sağlayabilmekte.
Türkiye'nin dahil olduğu ve Çin, Rusya, Endonezya, Brezilya, Meksika, Malezya, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sırbistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu 'üst orta gelir grubu' ülkeleri 2020 kişi başı satın alma gücü sıralamasında; Rusya 28 bin 213 dolarla birinci, Türkiye 28 bin 120 dolarla ikinci, Malezya 27 bin 881 dolarla üçüncü sırayı almıştır.
NASIL HESAPLANIR?
Hesaplama yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi veren Zeki Akıllıoğlu şunları kaydetti: Satınalma gücü hesabında enflasyonun etkisi sıfırdır…
Karşılaştırılan ürün ve hizmetlerin eşanlı güncel fiyatları baz alındığından enflasyon fiyatların içinde hesaba dahil edilmiş olmaktadır. Satınalma Gücü hesabı yapılırken, cari kur yerine, ürün ve hizmetlerin ülkeler arası fiyat farklılıklarını ortadan kaldıran SGP kuru (PPP exchange rate)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okul kayıtları başladı mı? İlkokul kayıtları ne zaman başlayacak? e-Okul 1. sınıf kayıt sorgulama...
- Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız üniversitelere giriş yasak mı? Son gelişmeler...
- Beklenen açıklama: Bayramda kısıtlama olacak mı? 19-23 Temmuz'da tam gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- OGM kura sonuçları tıkla öğren: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İl il liste...
- Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
- Ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı: 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
- Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?
- Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
- Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!
- Son ödemeler yapılacak! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı?
- AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı: 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir?