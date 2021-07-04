Devletten sosyal yardım: Evde bakım aylığında 1785 TL, 65 yaş aylığında 822 TL artış
Devletin vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlarda artış yaşanacak. Temmuz’da memur maaşlarıyla birlikte sosyal yardımlar da artacak. Evde bakım aylığında bin 785, 65 yaş aylığında 822, engelli aylığında 656-984 lira seviyesi bekleniyor. Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam oranını belli edecek enflasyon verisi yarın saat 10'da açıklanacak. İşte sosyal yardımlarla ilgili tüm detaylar...
Hükümet, sosyal yardım programlarıyla ihtiyacı olanları desteklemeye devam ediyor. Engelliler, yaşlılar ve evde yakınlarına bakanlara devlet desteği sağlanıyor.
Her ay verilen bu destekler, bu ay memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. İlk 5 aylık enflasyona göre artış yüzde 6.39 çıkarken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 7.67'yi bulabilecek.
65 YAŞ AYLIĞI: Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık 763 lira ödeme yapılıyor.
Bu aylık zam yüzde 7.67 olursa 822 liraya yükselecek. 65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Toplam gelirleri bin 705 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.
EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması için de evde bakım desteği sağlıyor.
Aylık ödeme bin 657 lira. Bu destek de artış yüzde 7.67 olursa bin 785 liraya çıkacak. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor.
Hane içinde kişi başı gelirin bin 705 liranın altında olması gerekiyor.
ENGELLİ AYLIĞI: Halen yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 609, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 914 lira veriliyor. Bu aylıkların da sırasıyla 656 ve 984 liraya çıkması bekleniyor.
Engelli aylığı, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor.
Bu maaşı olmak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 852,53 liranın altında olması gerekiyor.
YARIN AÇIKLANIYOR
Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam oranını belli edecek enflasyon verisi yarın saat 10'da açıklanacak.
TÜİK'in açıklayacağı Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak veb u oran emeklilerin ve memurların zamlarını belirleyecek.
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