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Son dakika: 2021 kurban fiyatları ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Son dakika: 2021 kurban fiyatları ne kadar?

Kurban bayramı için Anadolu’nun çeşitli illerinden TIR'lara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar bu gece saat 00.00’da İstanbul'a giriş yapacak. Kurbanlıkların yüklü olduğu TIR'lar il sınırındaki park alanında beklemeye başladı. Peki, kurban fiyatları ne kadar olacak? İşte son dakika ekonomi haberinin detayları...

İstanbul'a kurbanlık büyükbaş hayvan girişleri bu gece (5 Temmuz 2021) saat 00.00'da başlayacak. Peki; 2021 kurban fiyatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Kurbanlıkları taşıyan TIR'lar ise saatler öncesinden İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde araçlar hareket ederek kurbanlıklar hayvan pazarlarındaki yerlerini alacak.

"23-24 HAYVANIMIZ VAR VE FİYATLARI DEĞİŞİYOR TAHMİNEN...

Bitlis'ten İstanbul'a gelen Ercan Selçuk "30 saatten fazla yoldayız. Şu anda burada bekleme yapıyoruz. Hava serin. Hayvanlarımızda bir sıkıntı yok şu an. Tüm hayvanlarımız şap aşıları olsun, çiçek aşısı olsun veteriner hekimin gözetiminde yetiştirip buraya kadar getirdik. Bir sürü zorluklar içerisindeyiz." dedi.

"FİYATLAR GEÇEN SENEYE GÖRE PAHALI"

Selçuk, "Hayvanları Avrupa Yakası'na getirmediğimiz zaman hem müşterilerimiz tanıdıklarımız zorluk çekiyor hem de çiftçi.

Kadıköy Yeni Sahra'da duruyoruz, çadırlarımız kuruldu. 23-24 hayvanımız var. Fiyatları değişiyor. Tahminen 17-18 bin liradan başlıyor. 25-30 bin liraya kadar hayvanlar bulunuyor bizde. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha pahalı. Yem oranına göre maliyet oranına göre tabiki hayvanın üzerine aktarmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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