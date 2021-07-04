Son dakika: 2021 kurban fiyatları ne kadar?

"23-24 HAYVANIMIZ VAR VE FİYATLARI DEĞİŞİYOR TAHMİNEN...



Bitlis'ten İstanbul'a gelen Ercan Selçuk "30 saatten fazla yoldayız. Şu anda burada bekleme yapıyoruz. Hava serin. Hayvanlarımızda bir sıkıntı yok şu an. Tüm hayvanlarımız şap aşıları olsun, çiçek aşısı olsun veteriner hekimin gözetiminde yetiştirip buraya kadar getirdik. Bir sürü zorluklar içerisindeyiz." dedi.