Çalışan anneye devletten dev destek! En az 12.979 TL veriliyor
Devlet çalışan annenin yanında! Annelere süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12.979 TL ödeniyor. İşte annelere verilen destekle ilgili tüm detaylar...
Devlet annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.
● ÇALIŞAN-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.
● ANNELER 225 lira süt parası veriliyor. Kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.
● DOĞUM öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor. Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.
● ANNELER; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarım gün çalışabiliyor.
Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödeniyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.
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