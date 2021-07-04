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Milyonlara güzel haber: Çalışmadan emeklilik imkânı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Milyonlara güzel haber: Çalışmadan emeklilik imkânı!

Çalışmadan emekli olmak isteyenlere güzel haber! 2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor. Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurup Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar. İşte çalışmadan emeklilikle ilgili tüm detaylar...

2008'de yapılan reformdan önce memuriyete başlamış olanlar için çalışmadan emekli olma imkânı bulunuyor.

Doldurmaları gereken sürenin en az 10 yılını tamamlayanlar, istifa edip başka işte çalışmadan kalan süreyi isteğe bağlı sigorta ile doldurup Emekli Sandığı emeklisi olabiliyorlar. Buradaki 10 yıllık sürenin fiilen çalışılan süre olması gerekiyor.

Yani Fiili Hizmet Zammı, aylıksız izinler, askerlik gibi sürelerin dahil edilmemiş olması gerekiyor. Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor.

Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emekli sandığından emeklilik hakkı kazanabiliyor.

İsteğe bağlı ödemek isteyen memurların ödeyecekleri kesenek miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirleniyor.

KİMLER YARARLANIR?
● En az 10 yıl memur olarak çalışanlar.


● Görevlerinden istifa ederek ayrılanlar.
Sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden herhangi bir emekli aylığı bağlanmamış olanlar.


● Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tâbi çalışmayanlar.
1 Ekim 2008 öncesinde memur olanlar yani 5534 sayılı yasaya tabi olanlar.

KİMLER YARARLANAMAZ?
● Memuriyetten atılanlar, ceza alanlar.


● Memurluk vasfını kaybedenler.
● 1 Ekim 2008'den sonra memur olanlar. Bu tarihten sonra memur olanlar eğer isteğe bağlı sigorta öderlerse ve bu 3.5 yılı geçerse bu durumda Bağ- Kur şartlarından emekli olurlar.


● 10 yıllık aralıksız memuriyeti tamamlamayanlar.
● Ayrıldıktan sonra herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışanlar.


● İstifa ettikten sonra 6 ay içinde başvurmayanlar.

İKRAMİYE HESABINDA SAYILMIYOR
İsteğe bağlı sigorta ile memuriyetlerini tamamlayacak olanların ödedikleri bu primler emekli ikramiyelerini etkilemiyor. İkramiyeleri memurluk süresine göre hesaplanıyor.

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