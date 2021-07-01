Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu? En fazla...
Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taksit sayılarına yeni düzenleme geldi. Cep telefonu ve elektrikli aletlerin taksitli satışlarında maksimum taksit sayısı belirlendi. Elektronik alışverişini taksitli olarak yapacaklar detayları merak ediyor. Sizler için gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu? En fazla...
Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Cep telefonu sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taksit sayılarına yeni düzenleme geldi. Cep telefonu ve elektrikli aletlerin taksitli satışlarında maksimum taksit sayısı belirlendi. İşte, Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Cep telefonu sayısı kaç oldu? En fazla...
Taksit sayılarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmet satışlarından hizmet sayısı 12 ayı geçemeyecek. Yayınlanan karar ile cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde taksit sayısı da belli oldu.
TAKSİT SAYILARINDA YENİ DÖNEM! DÜZENLEME GETİRİLDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:
MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları
MADDE 12/B – (1) Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.
(2) Birinci fıkradaki süre;
a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,
b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay,
c) Tablet bilgisayar satışlarında altı ay,
ç) Fiyatı beş bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş bin Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört ay,
d) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz ay,
e) Mobilya satışlarında dokuz ay,
f) Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,
olarak uygulanır.
(3) Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemez. Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.
(4) Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz."
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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