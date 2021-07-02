İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da son buldu. İşte, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorgulama ekranı...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAR MI?

Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinden (İşsizlik ödeneği) pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan çalışanlar faydalanıyor.