İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorgulama ekranı...
İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri vatandaşların hesabına yattı. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm yasakların kalkacağı ve normalleşmenin başlayacağı nakdi ücret desteğinden yararlanan vatandaşları meraklandırdı. İşte, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorgulama ekranı...
İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da son buldu. İşte, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorgulama ekranı...
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAR MI?
Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinden (İşsizlik ödeneği) pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan çalışanlar faydalanıyor.
İlk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin 17 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği duyurulmuştu ancak bu süre 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.
Pandemi sürecinde bir nebze de olsa işinden ayrılan vatandaşların nefes almasını sağlayan işsizlik ödeneğinin uzayıp uzamayacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Nakdi ücret desteğinin uzadığına dair bir bilgi gelmemesi halinde Haziran ayı ödemeleri Temmuz ayının başında son kez hesaplara yatmış olacak.
2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
Yıl başında asgari ücrete yapılan zamla birlikte ücretsiz izne çıkarılan işçilerin aldığı nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Bütün ay boyunca nakdi ücret desteğinde olan bir işçinin eline geçecek net tutar da 1168 TL'den 1420 TL (brüt 1431 TL) yükseldi.
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