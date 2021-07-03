Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği temmuz zammı için haziran ayı enflasyon oranı belirleyici olacak. Yılın ilk altı aylık enflasyon verisine göre yeni maaşlarına kavuşacak vatandaşlar, heyecan içinde son veriyi bekliyor. Öte yandan 18 ekonomistin katılım sağladığı enflasyon beklentisi sonuçlandı. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? soruları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Memur, emekli ve bazı sosyal yardım ödemelerinde temmuz ayında artış olacak. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği yılın ilk altıncı aylık enflasyon verisi için geri sayım başladı. Peki, Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2021 Haizran ayı enflasyon oranı, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanacak. 2021 yılının ilk altıncı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|11,47
|1,48
|1,68
|Şubat
|11,74
|0,77
|0,91
|Mart
|12,63
|1,09
|1,08
|Nisan
|14,02
|1,79
|1,68
|Mayıs
|14,77
|1,39
|0,89
|Haziran
|14,99
|1,46
TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.
2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:
TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı
Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87
Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04
Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03
SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12
Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31
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