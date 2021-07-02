Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon...

Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak kesin rakamlar Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasından sonra netleşecek. Yılda iki defa yapılan zam için emekli ve memurlar bekleyişe geçti. 13,5 milyon emeklinin faydalandığı zam için gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak açıklanmıştı. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN?

Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK verilerine göre yüzde 0,89 olarak açıklandı. Yapılan hesaplamalar sonrasında yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak açıklandı. Bu durumda Haziran ayı enflasyon oranı sıfır bile çıkmış olsa, emeklilere yapılacak zam oranı minimum 6,39 olacak. Memurlara ise yüzde 3 üzerinden enflasyon farkı ödenecek.