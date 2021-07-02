Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon...
Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. 2021 yılının Ocak ayında yapıldı. 6 aylık enflasyon oranının baz alındığı Temmuz zammı için ise bekleyiş sürüyor. Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı ise Haziran ayı enflasyon rakamına göre belli olacak. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon...
Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak kesin rakamlar Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasından sonra netleşecek. Yılda iki defa yapılan zam için emekli ve memurlar bekleyişe geçti. 13,5 milyon emeklinin faydalandığı zam için gözler Haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak açıklanmıştı. İşte, Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN?
Mayıs ayı enflasyon oranı TÜİK verilerine göre yüzde 0,89 olarak açıklandı. Yapılan hesaplamalar sonrasında yılın ilk 5 ayı için enflasyon oranı yüzde 6,39 olarak açıklandı. Bu durumda Haziran ayı enflasyon oranı sıfır bile çıkmış olsa, emeklilere yapılacak zam oranı minimum 6,39 olacak. Memurlara ise yüzde 3 üzerinden enflasyon farkı ödenecek.
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre Haziran enflasyonunun yüzde 1,21 olması bekleniyor. Ancak kesin enflasyon rakamı 5 Temmuz tarihinde belli olacak.
Bu beklenti gerçekleşirse yılın ilk 6 ayı için enflasyon oranı 7,68 olacak. Bu durumda emeklilere yüzde 7,68 oranında zam yapılırken, memurlara ise yüzde 4,68 enflasyon farkı ödenecek.
Bu orana göre memur emeklisi maaşlarında en az 232 liralık bir artış yaşanacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise 150 – 200 lira arasında artacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek.
Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu uygulamanın olacağı yönünde beklenti hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını her ayın 17'sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28'ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.
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