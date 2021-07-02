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Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte, açıklanan detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2021
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Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte, açıklanan detaylar...

Escar halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ dahil olmak üzere 2 şirketin daha halka arz başvurusunu onaylandı. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ halka arz ne zaman?" sorusunu merak ediyor. İşte, Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte, açıklanan detaylar...

Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK, Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ ve 2 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı."Escar halka arz ne zaman?" sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. İşte, Escar halka arz ne zaman?

ESCAR HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin ve Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylandı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından "Escar halka arz ne zaman?" ve "Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar?" soruları merak edilmeye başlandı.

HİSSE FİYATI NE KADAR?

Son gelişmelere göre Sermaye Piyasası Kurulu, Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin hisse başı 15 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Şirket paylarının yaklaşık yüzde 20'sinin halka arzı için çalışmalarını sürdürmekte olan Escar, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 70'ini şirketin büyüme hedeflerine bağlı şekilde filosunu geliştirmeyi, kalan kısmı ile de finansal borçları ödemekle beraber işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Firmanın hisse kodu ve ayrıntıları ise henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

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