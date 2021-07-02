Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? İşte, açıklanan detaylar...

Escar halka arz ne zaman? Escar halka arz hisse fiyatı ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK, Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ ve 2 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladı."Escar halka arz ne zaman?" sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyordu. İşte, Escar halka arz ne zaman?

ESCAR HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ'nin, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin ve Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylandı.