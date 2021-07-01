Son dakika | Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK açıkladı! Taksit sayısı değişti
Son dakika haberi...BDDK kredi kartına taksit süresiyle ilgili yeni düzenleme yaptı. Altın alımında kredi kartına taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye karar verdi.
Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit 12 aydan 9 aya indi. TV alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.
Taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi.Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.
TAŞIT KREDİLERİNE DE DÜZENLEME GELDİ
Bununla birlikte taşıt kredilerinde de vade sayıları indirildi.
Buna göre nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.
Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.
Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı otuz altı aydan yirmi dört aya indirildi.
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