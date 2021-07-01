Son dakika | Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK açıkladı! Taksit sayısı değişti

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı yirmi dört aydan on iki aya çekildi.

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