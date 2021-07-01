Turkish Cargo 100 milyon doz aşıyı dünyanın dört bir yanına taşıdı

"TURKİSH CARGO DÜNYAMIZ İÇİN BİR ŞANS"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Salgın insan sağlığı için benzersiz bir tehditken Turkish Cargo markamız bu tehditle mücadelede önemli bir şanstır. Sahip olduğu uluslararası hava köprüsü sayesinde markamız yüzden fazla ülkeye aşı taşıyabilmekte ve aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için dahi nefes olmaktadır. Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo 100 Milyon doz taşımaya ulaşarak güvenilirliğini ortaya koymuştur. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'e çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz." dedi.