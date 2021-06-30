Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında ikramiye ödemesi ile derin nefes alacak. Diğer yandan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yılın ikinci maaş zammı da belli olacak. Böylelikle Temmuz ayı emekliler için kazanç olarak değerlendirilecek. Ödeme hakkında detayları haberimizde derledik.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi, 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. Emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.