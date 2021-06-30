Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?
Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının sonuna geldiğimiz dönemde emekliler ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında ikramiye ödemesinin yanında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam alacak. İşte, Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?
Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Temmuz ayında ikramiye ödemesi ile derin nefes alacak. Diğer yandan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yılın ikinci maaş zammı da belli olacak. Böylelikle Temmuz ayı emekliler için kazanç olarak değerlendirilecek. Ödeme hakkında detayları haberimizde derledik.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi, 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın birinci günü olacak. Emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.
Ramazan bayramı için verilen ikramiye, bayram öncesi emeklilere verilmişti. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda da ikramiyelerin 20 Temmuz'dan önce verileceği tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı ikramiyesinin hangi günde verileceği henüz net değil ancak ödemelerin 12-19 Temmuz arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.
EMEKLİLERİN MAAŞINA ZAM YAPILACAK
Temmuz ayının ilk günlerinde haziran ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanacak. Bununla birlikte 6 aylık enflasyon oranları netlik kazanacak. Emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılacak.
EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 825 TL OLSUN TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle emeklilerin taleplerini iletti. Başkan Ergün en düşük emekli aylığının asgari ücret olan 2 bin 825 TL'ye çıkarılmasını istedi.
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- Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?
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