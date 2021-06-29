Tavuk fiyatlarında artış gözden kaçmadı!

"FİRMALAR ETİKETE FİYAT YAZMAYI BIRAKTI"

Sürekli artan fiyatlar nedeniyle birçok firmanın uzun zamandır etiketlere fiyat yazmadığını da hatırlatan Pamuk, "Firmalar, tavuk paketlerinin üstüne fiyat yazmayı bıraktı. 'Her ana yolun bir tali yolu vardır' mantığıyla fiyatı göstermemek için topu bize bırakıyorlar. Firma fiyat yazmadığı için vatandaşın gözünde suçlu biz gibi oluyoruz. Müşteri fiyat soruyor. Söyleyince de üzerinde fiyat yazmadığını ifade ediyorlar. Vatandaşın aklında da keyfi zam mı yapılıyor diye bir algı oluşuyor. Firmalar sürekli zam geldiği için etiketlerde fiyat yazmıyorlar. Yani tavuğun fiyatının bir sonraki sabah ne olacağını satan da alan da bilmiyor" diye konuştu.