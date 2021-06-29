SSK - Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Elinizi çabuk tutun! Borcun büyük bölümü silinecek...

Ayrıca yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek. Taksitle ödemeyi tercih edenler için 6, 9, 12 ve 18 eşit ödeme seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödeme yapılabilecek. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.