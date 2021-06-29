Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ayın kaçında, erken mi yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda ödemelerin erkene alınması sonrasında benzer uygulamanın alınıp alınmayacağına yönelik açıklamalar bekleniyor. İşte, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ayın kaçında, erken mi yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi geçim derdine düşerken, bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 20 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 12 Temmuz ile 16 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.