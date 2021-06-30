Emekli zammı için flaş gelişme: En az 2.825 TL olabilir!

"Emekli aylıklarında intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."