30 Haziran 2021, Çarşamba
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Emekli zammı için flaş gelişme: En az 2.825 TL olabilir!

Emekli Temmuz zammı için gün sayarken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği, 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle emeklilerin taleplerini gündeme taşıdı, ‘En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı’ çağrısı yaptı. Talep kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2.825 TL olacak. İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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Emekli zammı için flaş gelişme: En az 2.825 TL olabilir!

Milyonlarca emekli Temmuz zammını merakla beklerken, gelirleri artıracak yeni talepler gündeme geldi.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının halen net 2 bin 825 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.

30 Haziran'ın Emekliler Günü olarak kutlandığını söyleyen Ergün, emeklilerin temel taleplerinin gelirlerinin artması yönünde olduğunu kaydetti.

4 TALEP ÖNE ÇIKIYOR


"Ülkemizin büyüyüp kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir" diyen Ergün, talepleri şöyle sıraladı:

"Emekli aylıklarında intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."

13.3 MİLYONA AYLIK ÖDENİYOR

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