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Artık marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! A101, BİM, Migros...

Artık marketlerde olmayacak. Onaylandığı an raflardan kalkacak. Marketler için yeni adımlar gündeme geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Küçük esnafı korumak adına atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Düzenlemeye göre, zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. İşte, marketler hakkında planlanan düzenlemenin detayları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Artık marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! A101, BİM, Migros...

Koronavirüs salgını sürecinde birçok alanda düzenlemeler yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan küçük esnafın yüzünü güldürecek müjde geldi. Zincir marketler artık mahalle bakkallarının 200 metre yakınına açılamayacak ve bulvar üzerinde 2 kilometre arayla zincir market açılabilecek. Diğer yandan bazı ürünlerin satışlarına izin verilmeyecek. Büyük market zincileri 81 ile birçok şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, önümüzdeki hafta içi, bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili milletvekillerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilecek.

Küçük esnaf için iyileştirilmeleri gidilmesi beklenen toplantıda çıkan düzenlemenin, bu toplantının ardından meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor.

Sabah'tan Zübeyda Yalçın'ın haberine göre, hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:

200 METRE VE 2 KİLOMETRE KURALLARI

Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.

Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

ZİNCİR MARKETLERE NÜFUS DÜZENLEMESİ

Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.

Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.

BİN 500 METREKARE ALTINA SİGARA YASAĞI

Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.

AVMLERE 5 KİLOMETRE KURALI

Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.

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