Artık marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! A101, BİM, Migros...

Koronavirüs salgını sürecinde birçok alanda düzenlemeler yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan küçük esnafın yüzünü güldürecek müjde geldi. Zincir marketler artık mahalle bakkallarının 200 metre yakınına açılamayacak ve bulvar üzerinde 2 kilometre arayla zincir market açılabilecek. Diğer yandan bazı ürünlerin satışlarına izin verilmeyecek. Büyük market zincileri 81 ile birçok şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, önümüzdeki hafta içi, bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili milletvekillerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilecek.