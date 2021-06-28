Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artış yaşanacak...

Yasalarımız kıdem tazminatı alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında ayrılması gerektiğini şart koşuyor. Ancak 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan 14. maddesine göre bunun bazı istisnaları da var.

Emeklilik, kadınlar için evlilik, askerlik, emeklilik için yaş dışındaki şartları taşıyan ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı hesaplanabilmesi için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor.