Milyonlarca çalışanın aklındaki sorular cevap buldu! İşte Genel Sağlık Sigortası'nın detayları... 100 gün ücretsiz!

Dolayısıyla işsizlerin gelir testine girmek veya 107.33 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödeme gün sayılarını kontrol etmeleri ve buna göre bir tarih belirlemeleri gerekmektedir. Diğer yandan bu kişinin 100 gün içinde yeni bir iş bulması halinde hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.