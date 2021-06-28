Gökçeada'da enerji depolama tesisi kurulacak! Dev projeyle bir ilke imza atılacak

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için Gökçeada'da "Gökçeada Enerjin Yeter" projesini hayata geçirdi. Yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için örnek teşkil edecek. proje kapsamında Gökçeada'da UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi kurulacak. Adadaki yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak olan Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP) sistemine entegre edilecek.

Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı projede UEDAŞ'ın paydaşları arasında Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması yer alıyor.