Gökçeada'da enerji depolama tesisi kurulacak! Dev projeyle bir ilke imza atılacak
Türkiye enerji alanında önemli bir projeye daha imza atıyor. Dünyada ilk kez bir adanın enerjisi anakaraya bağımlı olmadan kendi kendine yetebilecek. Proje kapsamında Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da enerji depolama tesisi kurulacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için Gökçeada'da "Gökçeada Enerjin Yeter" projesini hayata geçirdi. Yenilenebilir kaynakların etkin kullanımı için örnek teşkil edecek. proje kapsamında Gökçeada'da UEDAŞ tarafından enerji depolama tesisi kurulacak. Adadaki yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak olan Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP) sistemine entegre edilecek.
Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı projede UEDAŞ'ın paydaşları arasında Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması yer alıyor.
ERGÜNEŞ: PROJE AKILLI VE YEŞİL ENERJİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK
Projenin açılış töreni UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Ergüneş, "Yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. AB destekli projemizin ana amacı karbon salınımının azaltılması, yenilenebilir enerji entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişinin hızlandırılmasıdır. Gökçeada Enerjin Yeter projesiyle Gökçeada'ya enerji depolama tesisi kuruyoruz. Adada mevcutta çalışır durumda olan yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak Sanal Güç Santrali sistemine entegre edilecek. Böylelikle adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak. Ayrıca projedeki testler kapsamında bir trafo bölgesinde tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip etme şansımız olacak" dedi.
PROJE 42 AYDA TAMAMLANACAK
Projede İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortak yer alırken, bu ülkelerde de bazı adalar enerjide kendine yeter hale dönüştürülecek. Toplam 7,2 milyon euroluk projenin yüzde 70'i Avrupa Birliği tarafından hibe edilecek. Fransa'dan Marsilya Üniversitesi'nin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması bekleniyor.
DİĞER PROJELERE ÖRNEK OLACAK
Proje ile ilgili konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Gökçeada Enerjin Yeter projesi kapsamında 2 megavat gücünde enerji elde edilecek. Projeden toplamda 7 bin 260 abone faydalanacak. 42 ay boyunca Gökçeada'da denenecek sisteme benzer çalışmalar, Türkiye'deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya'daki adalarda da yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında geliştirilecek modelin yaygınlaştırılması için daha büyük projeler ve sistemler hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.
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