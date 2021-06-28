Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor! Flaş 'dijital pazar' adımı

Rekabet Kurumu, "sosyal ağ hizmetleri, arama motorları, aracılık hizmetleri, video paylaşım platformu hizmetleri" gibi dijital platformlarda kullanıcıların temel haklarını korumak, güvenli, yenilikçi, büyümeyi ve rekabeti teşvik için dijital pazar yasası hazırlıyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle dijital pazarlara yönelik yasanın 2022'nin ilk yarısında yaşama geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hem tüketici hem de satıcının korunduğu bir yasa olacak. Görüş almaya başlıyoruz. AB Parlamentosu ve Almanya'dan sonra ilk olacağız. Platformların aleyhine olmayacağı sözü veriyorum, pazardaki dinamiklere ket vurmayacağız" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN GÖRÜŞ ALINACAK

Dijital piyasalarda ortaya çıkan yeni iş modelleri ile birlikte yeni rekabet sorunlarının ortaya çıktığını anımsatan Başkan Küle, şöyle devam etti: "Dijital platformlar yarattıkları değerin yanı sıra davranış, uygulamalarıyla toplumun tüm kesimleri bakımından yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Platformlar, verilerimizin toplanarak işlenmesine dayalı, algoritmalarla şekillenen, alıcılarla satıcıları bir araya getiren çift taraflı pazar yapısında faaliyet gösteriyor. Büyük veri ve algoritmalarla tüketicinin tercihlerinin şekillendirildiği bir dünyaya geçiyoruz. Ürünlerini satan platformların ekonomik olarak bağımlı olan tarafa adil olmayan koşullar getirmeleri, aşırı vergi toplamaları, bunların başka amaçlarla kullanılması; rakip satıcılar tarafından aynı anda kullanılmasının engellenmesi gibi birçok rekabet sorunu da ortaya çıkıyor. Bugüne kadar yürüttüğümüz inceleme, soruşturmalar bu endişelerin artan şekilde piyasalara nüfus ettiğini gösteriyor."

YASA NELERİ İÇERECEK?

Yasa konusunda platformlarda tedirginlik hissettiklerini ifade eden Küle, "Verilerin nasıl toplanacağı, kullanılacağı e-pazarda hem tüketici hem satıcının korunacağı düzenlemeler yer alacak. Platforma ilk girenin müthiş bir avantajı var. Yeni girecek olanlar da yasayla korunmuş olacak. Ticaret Bakanlığı da e-ticaret yasası hazırlıyor. Biz rekabet tarafındayız. Görüş almaya başlıyoruz. Bu yasanın gelecek yılın ilk yarısında yaşama geçmesini hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı. Başkan Küle, "E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi" ve "Çevrim İçi Reklamcılık Hizmetleri Sektör İncelemesi" gibi sektörün nabzını tutacak olan iki önemli çalışmanın da son aşamasına gelindiğini söyledi.