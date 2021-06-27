Turkuvaz Medya Merkezi'nde tarımın geleceği zirvesi! Bakan Pakdemirli de katılacak

29 Haziran Salı günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek zirvenin açılışında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı, Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi, Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü, Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlık ele alınacak.

ÜÇ PANEL OLACAK

'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım' paneline Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Sanko Holding Onursal Başkan Abdülkadir Konukoğlu, Hektaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ortakçıer, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika YKB ve CEO Murat Tarakçıoğlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik ve ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol katılacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Teknoloji Editörü ve Köşe Yazarı Timur Sırt üstlenecek. InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Kredileri' paneline ise Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkan Vekili Muhammed Adak, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Girişimci Çiftçi Aynur Ece Onur katılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Sürdürülebilir Tarım' panelinde de Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, Aynes CEO'su Murat Hocalar ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal konuşacak. Sabah 09:30'da başlayacak zirve, Sabah, A Haber ve A Para YouTube hesapları, Sabah TV, Sabah Instagram ve www.turkiyeciftcizirvesi.com adreslerinden canlı olarak izlenebilecek.