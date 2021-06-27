Balon balığı avcılarına destek ödemesi yapılacak! Detaylar belli oldu

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.