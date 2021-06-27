Balon balığı avcılarına destek ödemesi yapılacak! Detaylar belli oldu
Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Balon balığının "lagocephalus sceleratus" türünün 500 bin adedine kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri gibi türlerinin de aralarında olduğu balon balıkları için 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.
Buna göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.
Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.
Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak.
Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.
Bakanlık, destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek veya buna kısıtlama getirebilecek.
KIYIDAN BELİRLİ UZAKLIKTA BERTARAF EDİLECEKLER
Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.
Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.
Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak.
Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.
Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneğiyle balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.
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