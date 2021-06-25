Son dakika: Sanayicinin güveni 7 yılın zirvesinde

KAPANMA BİTTİ, GÜVEN UÇTU

Tam kapanmanın sona erdiği haziran ayında, sanayi sektörüne ilişkin diğer bir güçlü veri de güven endekslerinden geldi. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda 113 ile Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel kesim güven endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla 2.7 puan arttı.

Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. İç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi.