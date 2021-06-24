Altın yeniden yön değiştirdi! 24 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın takip ekranı!

Altın fiyatları ne kadar oldu? Son haftalarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeniden yön değiştirdi. Dünkü kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,40 yükselişle 497,00 liradan işlem görmüştü. Güne 494 liradan başlayan gram altın ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Son zamanlarda inişli-çıkışlı hareket eden altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları: