Altın yeniden yön değiştirdi! 24 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın takip ekranı!
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,40 artışla 497,00 liradan işlem gören gram altın, güne 494,72 liradan başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Peki, altın ne olacak, yükselecek mi, düşecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran altın fiyatları canlı takip ekranı seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Altın fiyatları ne kadar oldu? Son haftalarda düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeniden yön değiştirdi. Dünkü kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,40 yükselişle 497,00 liradan işlem görmüştü. Güne 494 liradan başlayan gram altın ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Son zamanlarda inişli-çıkışlı hareket eden altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları:
Ziraat Yatırım: Fed Başkanı Powell'ın enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu vurgulamaya devam etmesi ve istihdam piyasasında kayda değer ilave toparlanmaya yakın olunmadığına yönelik söylemler halihazırda toparlanma eğilimi gösteren piyasaları destekliyor. Dolar ise baskı altında. Şu aşamada Dolar'da baskının sürmesini beklerken, değerli madende aşırı satım bölgesinden gelen tepkinin devam edebileceğini ve 1.772 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.795 seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Sonraki hedef ise 1.811 seviyesinde. Diğer yandan, değerli madende tekrar baskının görülmesi ve 1.772 desteğinin kırılması durumunda 1.752 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.
Vakıf Yatırım: FED toplantısının ardından reel faizlerde gerçekleşen hareketle birlikte altında son dönemin en sert satışlarından biri yaşandı. 1.760 seviyesini test eden ons altında bir miktar tepki alımı gelse de teknik görüntü hala zayıf. Bu aşamada 1.760 seviyesi kritik destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında satışların devamı beklenmelidir. Yukarıda ise 1.795 ve 1.830 seviyeleri tepkinin devamı halinde izlenecek ilk direnç seviyeleridir. FED toplantısının ardından hızla yükselen reel faizlerin tekrar bir miktar aşağı geldiği görülüyor. Bu durum değerli metallerde tepki alımı ihtimalini artırabilir.
Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya: Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1779 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altında yatay seyreden Dolar ve tahvil faizlerinin etkisiyle yatay bir seyir izleniyor. Dün, Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada faizlerin hemen artırılmayacağına yönelik söz vererek piyasaları sakinleştirdi. Bu sabah Dolar Endeksi 91.88, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.47 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek PMI verileri takip edilecek. Verilerin toparlanmayı ne ölçüde yansıttığı konusu ons altın üzerinde etkili olabilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.
Teknik Analiz: Ons altında yatay bir seyir izleniyor. Ortalamaların altında teknik görünüm zayıf olmayı sürdürüyor. Günlük periyodda ortalamaların altında bulunan değerli metalde alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Güçlenme için ilk etapta 1800 seviyesi ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1833 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye altında short pozisyonlar korunabilir. Düşüşlerde ise 1759 seviyesindeki yatay bant destek olarak izleniyor.
Şeker Yatırım: Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1771 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1763 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1788 ve 1798 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir.
ALTININ KİLOGRAMI 494 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 493 bin lirayı, en yüksek ise 498 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 494 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 623 milyon 918 bin 848,32 lira, işlem miktarı ise 1.252,70 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 625 milyon 6 bin 839,51 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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