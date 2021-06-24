24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek?

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kovid-19 salgınına karşı mücadelede aşılama süreci hızlandı. 1 Temmuz'dan sonra başlayacak normalleşme kararının ardından gözler kısa çalışma ödeneğine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödemelerin sona ereceği tarihi duyurdu. Son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek?

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Pandemi nedeniyle ekonomik tedbirler kapsamında istihdamı sağlamak adına kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilmişti. Belirli sürelerde uzatılan kısa çalışma ödeneğinde son tarih merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından söz konusu destek ödemesi ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

HAZİRAN AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin ödeneceği tam tarih henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki ödemelere bakacak olursak ödemelerin temmuz ayının ilk haftası yatırılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık."

Buna göre, süre uzatılmazsa Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin temmuz ayının ilk haftası yattıktan sonra sona ermesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA