Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek?

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Pandemi nedeniyle ekonomik tedbirler kapsamında istihdamı sağlamak adına kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilmişti. Belirli sürelerde uzatılan kısa çalışma ödeneğinde son tarih merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından söz konusu destek ödemesi ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

HAZİRAN AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin ödeneceği tam tarih henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki ödemelere bakacak olursak ödemelerin temmuz ayının ilk haftası yatırılması bekleniyor.