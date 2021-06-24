Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Haziran ile biten haftada 2 milyar 457 milyon dolar arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Haziran ile biten haftada 2 milyar 457 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 4 milyar 312 milyon dolarlık artışla 51 milyar 713 milyon dolardan 56 milyar 25 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri ise söz konusu haftada 1 milyar 854 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolara geriledi.

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