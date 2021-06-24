Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den uluslararası gaz boru hattı projesi müjdesi

Dönmez, şunları kaydetti:

"Yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırdık ve yer altı depolama kapasitemizi 2023 yılına kadar 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkaracağız. Ayrıca kendi sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle hidrokarbon arayışlarına devam etmekteyiz. Bu bağlamda, geçen yıl Karadeniz'de yaklaşık 400 milyar metreküplük dünyada yılın en büyük açık deniz gaz keşfini duyurduk. En son keşifle bu miktar 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu keşif, güçlü bir gaz altyapısı, muhtelif, rekabetçi ve esnek gaz arzı, daha fazla yenilenebilir enerjiyi şebekemize entegre edebilmemiz için de önemlidir. Sistemimizin güvenilirliğinden ve dayanıklılığından vazgeçmeden, daha piyasa dostu veya daha yapıcı teşvik veya yöntemler ile yenilenebilir enerjiyi şebekemize dâhil etmemiz gerekmektedir. EİT ülkeleri olarak iş birliğimizi geliştirebileceğimizi ve birçok farklı alanda en iyi uygulamaları paylaşabileceğimizi tekrarlamak isterim."