Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalar tek tek açıkladı! Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...
Kredi faizleri ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Banka kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranını araştırıyor. Haziran ayının gelmesinin ardından bankalar güncel kredi faiz oranlarını son dakika olarak açıklıyor. Zorlu süreçte acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...
Kredi faiz oranları pandemi döneminde sorgulanan konuların başında yer alıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Güncellemeler sonrasında kredi başvuruları hakkında detaylar da belli oldu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranları hakkında gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç kredisi %1.51'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
Yapı Kredi: % 1,39
İş Bankası: % 1,41
Garanti BBVA: % 1,46
15 YILA VARAN VADE
Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.
CEPTEN SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir. Cepten mesaj göndererek yapacağınız bu kredi başvurusu sizin kredibilitenizi ölçmek adınadır. Şubeye gitmeden hızlı bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yoluyla öğrenebilirsiniz. Bankalar sadece T.C. kimlik numaranızla bile size yaklaşık 5 dk. içerisinde dönüş yapabilmektedir.
ŞUBEDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hiç araştırma yapmadan şubeye direkt gitmek zaman kaybı olacaktır. Bu yüzden başvuru yapmak istenilen bankanın kredi ürününü mutlaka internet üzerinden incelenmesi gerekir. Şubeye gittiğinizde tüm aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu belirterek size en uygun krediyi bulabilirsiniz. Kredi çeşitlerini inceleyerek ön başvuru şubeden iletilebilir.
Şubeye giderken nüfus cüzdanınızın veya ehliyetinizin yanında olması yeterlidir. Ancak şube ile görüşüp kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizden ek evrak isteyecektir. Bu süreci hızlandırmak adına gelir belgesi (maaş bordrosu), ikamet belgesi ya da adınıza kayıtlı son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarınızdan birinin şubeye giderken yanınızda olmasını önerilir.
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