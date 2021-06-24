Türkiye'de ikinci olacak! 'Yeni Yusufeli' ulaşımı için 4 viyadükte sona gelindi

345 metre uzunluğunda, viyadük ayak yüksekliği ise 72 metredir. Burada da çalışmalarımız devam ediyor ve 2 ay içinde viyadüğü tamamlayıp, trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalışmaları süren Yusufeli Viyadüğü de 685 metre uzunluğunda ve en uzun ayak yüksekliği 147 metre. Çalışmalar, hızla devam ediyor" diye konuştu.