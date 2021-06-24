Son dakika: Bakan Muş açıkladı! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

5.000 TL HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

5 bin TL hibe verilecek birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.