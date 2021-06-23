Kripto para piyasasında şok! 10 yıllık borsa kapanıyor
Kripto para dünyasındaki büyk düşüş devam ederken bir olumsuz haber de Çin'den geldi. Çin'in ilk ve en uzun kripto para borsası BTCChina faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Çin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik baskısı nedeniyle Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapısına kilit vurma kararı aldı.
Çin'in ilk ve en uzun geçmişse sahip kripto para borsası Çin hükümetinin baskılarına dayanamadı.
10 YILLIK MAZİSİ VAR
2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın sayılı kripto para borsalarından biri konumundaydı.
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