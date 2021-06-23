23 Haziran 2021, Çarşamba
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Kripto para piyasasında şok! 10 yıllık borsa kapanıyor

Kripto para dünyasındaki büyk düşüş devam ederken bir olumsuz haber de Çin'den geldi. Çin'in ilk ve en uzun kripto para borsası BTCChina faaliyetlerine son verme kararı aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Kripto para piyasasında şok! 10 yıllık borsa kapanıyor

Çin hükümetinin kripto para piyasalarına yönelik baskısı nedeniyle Çin'in ilk kripto para borsası BTCChina kapısına kilit vurma kararı aldı.

Çin'in ilk ve en uzun geçmişse sahip kripto para borsası Çin hükümetinin baskılarına dayanamadı.

10 YILLIK MAZİSİ VAR

2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın sayılı kripto para borsalarından biri konumundaydı.

BTCChina'nın Singapur birimi olan zg.com'u Dubaili bir kripto fonu tarafından alınacağı öne sürüldü.

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