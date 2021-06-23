Antalya'ya 2 günde 20 bin Rus turist geldi! Trafik yüzde 45 arttı
Rusya'nın uçuş yasağını 22 Haziran itibarıyla kaldırmasının ardından Antalya'ya 2 günde 20 bin turist geldi. Rusların günlük hava trafiğini yüzde 45 artırmasıyla ikinci terminal de faaliyete geçirildi. Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi rakam. Vaka sayıları azaldı, iyi yaz olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasıyla birlikte ülkeden charter uçuşlar, 22 Haziran itibarıyla başladı. Günlük uçuş ve yolcu sayıları da hızla artışa geçti. Salı günü Antalya Havalimanı'na dış hatlardan toplam 155 uçak inerken, 27 bin 787 turist geldi. Bu uçuşların 29'u Rusya'dan gerçekleşti ve 6 bin 862 Rus turist, Antalya'ya tatile geldi.
Çarşamba günü ise dış hatlardan toplam uçak sayısı 184'e ulaşırken, bu uçuşlarla kente gelen turist sayısı da 51 bin 729 oldu. Bu uçuşların 41'i Rusya'dan yapılırken, toplam 13 bin 143 Rus turist geldi.
UÇUŞ PROGRAMLARI ARTIYOR
Rusya'nın uçuş yasağını kaldırması üzerine ülkedeki tur operatörleri ve hava yolu şirketleri de Türkiye'ye uçuş programlarını açıklamaya başladı. Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Aeroflot'tan Türkiye'ye ek seferler koyulacağı duyuruldu.
Rusya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden S7 Airlines, Moskova- Antalya uçak seferlerine 10 Temmuz itibarıyla başlayacağını, Antalya Havalimanı'na 10 Temmuz'dan itibaren her gün 1 uçuş yapılacağını açıkladı. Düşük maliyetli Rus hava yolu şirketi Pobeda ise 1 Temmuz'dan itibaren Moskova'dan Antalya Havalimanı ve Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na günde 2 uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.
Sektör temsilcilerine göre, eylül sonuna kadar Rusya'dan Akdeniz ve Ege kıyılarına 5 milyon turist gelmesi bekleniyor.
Rusya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ay Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdi. Geçen hafta Antalya'ya gelen ve Antalya Havalimanı başta olmak üzere kentteki turistik tesisler, müze ve ören yerlerini inceleyen Rus heyetinin olumlu raporunun ardından 18 Haziran Cuma günü kısıtlama kaldırıldı. Karar Rus turistler kadar Türk turizm sektörünün temsilcilerini de memnun etti.
Rezervasyonlar için tur operatörleriyle iletişime geçen Rus tatilciler, Antalya'da tatil planları yaptı. İlk Rus turist kafilesi de 22 Haziran Salı günü saat 05.40'ta Antalya Havalimanı'na geldi. Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla gelen 132 yolcu, sezonun ilk Rus turist kafilesi oldu.
Turistler Türkiye'ye gelmeden önce Rusya'da yaptırdıkları PCR testlerinin negatif sonuçlarını havalimanı girişinde kurulan kontrol noktasında gösterdikten sonra pasaport kontrolüne geçebildi. Günlük ortalama 15-20 bin turistin beklendiği Antalya'da, sezonda 5 milyon civarı Rus turistin ağırlanacağı tahmin ediliyor.
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirtti. Farklı ülkelerden de gelişlerin devam ettiğini kaydeden Varol, "Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi bir rakam. Bu durum ilerleyen günlerde rakamın artacağını gösteriyor" dedi.
RUSLARLA BİRLİKTE GÜNLÜK SAYILAR 50 BİNLERİ GÖRÜYOR
Yoğun günlerin hafta sonları olduğunu ifade eden Varol, "Yurt dışından gelen yolcu sayılarıyla birlikte günlük 35 binleri gören rakamlar var. Ruslarla birlikte bu rakamlar günlük 50 binleri buluyor.
Özellikle bu temmuz ağustos ayı için iyi beklentiler oluştu. Almanya'dan da iyi haberler alıyoruz. İngiltere kendi içindeki sorunları çözünce gelişler başlayacak. Ukrayna 2019'un üzerine çıktı. Vaka sayıları azaldı, iyi bir yaz olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.
TERMİNAL 2 GENİŞLETİLİYOR
Havalimanında aşı merkezi kurulduğunu ve her türlü güvenlik önlemi alındığını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ise güvenli turizm sertifikası kapsamında Antalya Havalimanı'nın da olduğunu söyledi.
Yolcuların fiziki mesafe kuralına uymaları için havalimanında düzenlemeler yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Terminal 2'de büyütmeye gidiyoruz. Check-in tarafını genişletiyoruz. Bu şekilde fiziki mesafenin daha iyi korunabilmesi sağlanacak. Aşı merkezimizi de hayata geçirdik. Çalışanlarımız ve yakınları aşı olabiliyor burada" dedi.
UKRAYNA İLK SIRADA YER ALDI
Öte yandan 1 Ocak- 21 Haziran tarihleri arasında Antalya Havalimanı'na 12 bin 994 uçakla iç ve dış hat olmak üzere toplamda 1 milyon 828 bin 76 yolcu iniş yaptı.
Ukraynalıların ilk sırada yer aldığı verilerde Polonya'dan gelen turistlerin de ilk 5'te yer alması dikkati çekti.
2021 yılı ilk 6 ayı içerisinde Ukrayna'dan 345 bin 43, Rusya'dan 280 bin 437, Almanya'dan 145 bin 414, Polonya'dan 67 bin 502, Belarus'tan 37 bin 293 yolcu geldi. En az yolcunun geldiği ülke ise 5 bin 400 turist ile İsveç oldu.
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