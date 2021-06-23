Altın fiyatlarında kritik dönem! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?
Son dakika haberine göre; Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gram altın kritik seviyenin altında işlem görüyor. Altın alacak vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt arıyor.
Altın fiyatlarında kritik döneme girildi. Gram altın kritik seviye olan 500 liranın altında güne başladı. Çeyrek altın 818 liradan, cumhuriyet altını 3 bin 327 liradan işlem görüyor.
Ons altın ise bin 780 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Peki altın fiyatları yükselir mi? Piyasada beklenti ne yönde? İşte altın fiyatları ile ilgili tahmin ve analizler...
ALTINA YÖNELİK TAHMİNLER
OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çıkabilir. Singapur merkezli OCBC Bank'ın değerlendirmesine göre altın fiyatlarında daha düşük seviyeler beklenmeli. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediyor.
Commerzbank, enflasyon endişelerinin altın fiyatını yıl sonuna kadar 2.000 dolar/ons'a yükseltmesini öngörüyor. Commerzbank ayrıca gümüş fiyatının 2021 sonunda 30 dolara yükseleceğini ve paladyumun ons başına 2.800 dolar olacağını tahmin ediyor.
Credit Suisse fiyatlar zayıflamasına rağmen altının yükseleceğini öngören kurumlar arasında yer alıyor. Kurum, altının 1.941 -1966 dolar seviyesine doğru ilerlemesini bekliyor.
TUTUNMA ÇABASI
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Ons altın, mart sonu haziran başı tarihlerinde gerçekleşen 1678/1912 yükselişini Fibo 61.8 oranında düzeltti. 1760 bölgesine kadar düşüş yaşadıktan sonra son günlerde burada bir tutunma çabası görmekteyiz.
Dört saatlik grafik ile baktığımızda fiyat – RSI arasında pozitif uyumsuzluk olsa da görüntü zayıf kalmaya devam ediyor. 1794 direnci aşılmadan, yukarı yönlü hareketlerin (en azından tepki yükselişlerinin) devam edebileceğini teyit etmek zor.
Daha çok 1794'ün altında negatif eğilimin sürmesi teknik olarak daha olası duruyor. Yine de 1794 direnci oldukça dikkat edilmesi gereken seviyedir. Destekler: 1770 – 1760 – 1745 Dirençler: 1783 – 1794 – 1809"
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