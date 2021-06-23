2021 Kurban fiyatları belli oldu! Kurban çadırları ne zaman kurulacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

YETERLİ KURBANIMIZ VAR

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç

Hayvan varlığı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. 3 milyonu küçükbaş, 1.5 milyonu büyükbaş olmak üzere toplam 4.5 milyon hayvan kurbanlık olarak satılacak. Buna hayvan pazarları, dernek ve vakıfların alımları ile marketler de dahil. Yılda ortalama 4.5 milyon kurban kesiliyor. Sadece bu bayram için üretim yapan besicilerimiz var. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi büyükşehirlerdeki hayvan pazarları önümüzdeki haftadan itibaren kurulur. Besicilerimiz sevk için hazırlıklara başladı. Erzurum, Tokat, Kastamonu, Sivas, Çorum, Bayburt, Van, Ağrı, Muş gibi illerimizdeki besicilerimiz büyükşehirlere kurbanlıklarını getirecekler. Fiyatlar artan maliyetler nedeniyle geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artış gösterdi.