Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyelerine ilişkin gelecek resmi açıklamalar beklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler bayramdan önce yapılmıştı. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK? KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikramiyesinin, bayramdan 1 veya 2 hafta önce verilmesi öngörülüyor. 5 - 11 Temmuz ya da 12 - 18 Temmuz arasında verilmesi bekleniyor ancak söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi yer almıyor. Ödemeler temmuz ayında yapılacak.