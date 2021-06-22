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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının sonuna yaklaştığımız dönemde bayram ikramiyerinin ödeneceği tarih merak ediliyor. Bilindiği üzere emekliler yılda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Hal böyle olunca Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihi sorgulanıyor. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyelerine ilişkin gelecek resmi açıklamalar beklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler bayramdan önce yapılmıştı. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK? KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikramiyesinin, bayramdan 1 veya 2 hafta önce verilmesi öngörülüyor. 5 - 11 Temmuz ya da 12 - 18 Temmuz arasında verilmesi bekleniyor ancak söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi yer almıyor. Ödemeler temmuz ayında yapılacak.

3 dönemden beri emekli ikramiyeleri veriliyor. Bu dönem ikramiye yükseltildi. 1000 TL olan ikramiye bu bayram bin 100 TL'ye çıktı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLİYOR?

Yeni emekli olanlar da ikramiyeden yararlanabilecek. Eğer mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlanmış ise, bu vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi bin 100 TL olan Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak. Öte yandan temmuz ayının sonuna dek emekli aylığı bağlanan kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi olarak karşımıza çıkıyor. Kurban Bayramı birinci gün 20 Temmuz 2021, ikinci gün 21 Temmuz 2021, üçüncü gün 22 Temmuz 2021, dördüncü gün ise 23 Temmuz 2021. Kurban Bayramı'nda toplamda 4 gün tatil olacak.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan enflasyon oranları ile SSK ve Bağkur emeklisinin maaşında şimdiden yüzde 6.39'luk zammın oluştuğu ortaya çıkıyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonu temmuz ayında açıklanacak ve bu oranlar emekli maaşları üzerindeki net artışı gözler önüne serecek. Ocak ayında en düşük memur emekli maaşı bin 21 TL olmuştu.

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