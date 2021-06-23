Yeni emekliler için ikramiye formülü: 30 Haziran'a kadar başvurursanız...
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi.
Temmuz da emekliler için ikramiye ayı olacak.
Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak.
YETİŞMEYENE 2022'DE
İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.
Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.
Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.
KİME, NE KADAR ÖDENECEK?
■ Emekli: 1.100 TL
■ Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
■ Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
■ Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
■ 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
■ Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
NE ZAMAN YATIRILACAK?
Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.
Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.
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