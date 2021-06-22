Bankalar uçuş modunda! Kredi faiz oranlarında değişiklik! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
Bankalar yaz aylarının gelmesinin ardından kredi faiz oranlarını güncelliyor. Resmi internet siteleri üzerinden ardı ardına son dakika açıklamaları geliyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Pandemi döneminde bankalar sık sık faiz oranlarında değişikliğe gidiyor. Fırsatları değerlendirmek isteyenler oranlar hakkında yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
Bankalar uçuş modunda. Kredi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve Vakıfbank tarafından kredi faiz oranları son dakika olarak açıklanıyor. Diğer yandan bankalar müşterilerine 3 ve 6 ay ertelemeli olmak üzere kredi fırsatı sunuyor. Düşük faizli ve vadeli kredi imkanıda ilgi gören konular arasında yer alıyor. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi,tüketici avans kredisi, eğitim kredisi, kredili mevduat hesabı, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi ve dijital krediyi sunuyor.
Ziraat Bankası tarafından tüketici kredisinde müşterilerine yüzde 1,54 faiz oranı uyguluyor.
Araç satın alımında tercih edilen taşıt kredisinde müşterilere yine üzde 1,54 faiz oranı uygulanıyor.
Ziraat Bankası kredilerinden konut kredisinde ise faiz oranı 1,37 olarak uygulanıyor.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank: % 1,34
Halkbank: % 1,38
Akbank: % 1,39
Yapı Kredi: % 1,39
İş Bankası: % 1,41
Garanti BBVA: % 1,46
15 YILA VARAN VADE
Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.
CEPTEN SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir. Cepten mesaj göndererek yapacağınız bu kredi başvurusu sizin kredibilitenizi ölçmek adınadır. Şubeye gitmeden hızlı bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yoluyla öğrenebilirsiniz. Bankalar sadece T.C. kimlik numaranızla bile size yaklaşık 5 dk. içerisinde dönüş yapabilmektedir.
ŞUBEDEN KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hiç araştırma yapmadan şubeye direkt gitmek zaman kaybı olacaktır. Bu yüzden başvuru yapmak istenilen bankanın kredi ürününü mutlaka internet üzerinden incelenmesi gerekir. Şubeye gittiğinizde tüm aklınıza takılan soruları sorabilir, ödeme durumunuzu belirterek size en uygun krediyi bulabilirsiniz. Kredi çeşitlerini inceleyerek ön başvuru şubeden iletilebilir.
Şubeye giderken nüfus cüzdanınızın veya ehliyetinizin yanında olması yeterlidir. Ancak şube ile görüşüp kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizden ek evrak isteyecektir. Bu süreci hızlandırmak adına gelir belgesi (maaş bordrosu), ikamet belgesi ya da adınıza kayıtlı son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturalarınızdan birinin şubeye giderken yanınızda olmasını önerilir.
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