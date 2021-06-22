Bankalar uçuş modunda! Kredi faiz oranlarında değişiklik! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...

CEPTEN SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir. Cepten mesaj göndererek yapacağınız bu kredi başvurusu sizin kredibilitenizi ölçmek adınadır. Şubeye gitmeden hızlı bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yoluyla öğrenebilirsiniz. Bankalar sadece T.C. kimlik numaranızla bile size yaklaşık 5 dk. içerisinde dönüş yapabilmektedir.