Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte en güncel fiyatlar
Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 22 Haziran 2021 Salı gününe ait altın fiyarları ve en güncel rakamlar...
EKONOMİ İHA
İstanbul Kapalıçarşı'da 494,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495 liradan, 3 bin 261 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 282 liradan, 452 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 456 liradan, 3 bin 187 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 207 liradan, bin 594 liradan alınan Yarım Ziynet bin 604 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satıldı.
Gram altın ise günü 496 liradan kapattı. İşte en güncel altın fiyatlarının listesi | CANLI TAKİP