Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yeşil enerji ilk kez sertifikalandırılacak





KARBONSUZ GELECEK MÜMKÜN

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası ile nihai tüketicilerin yenilenebilir enerjiyi kullanarak sürdürülebilir karbonsuz bir geleceğe katkı sağlayacaklarını belirten Dönmez, "YEK-G ile yenilenebilir enerji kaynaklarının bütün aşamalarda belgelenmesini sağlayacağız. Tüketiciler gönüllü olarak bu piyasaya katılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimi yapabilecek ve istediği kaynak tüketimini tercih edebilecek. Firmalarımız ve bireysel tüketiciler bunu sosyal sorumluluk gereği yapabileceği gibi, ayrıca sürdürülebilirlik raporlarında da firmalarımız bu belgeyi karbon ayak izlerini belgelemede kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

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