Rus turistler Türkiye'ye geliyor! 44 uçak havalanacak

Antalya'ya Rusya'dan turist getiren büyük tur operatörlerinden birinin operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici de "Charter uçuşlar için uçaklar ayarlandı. Telefonlarımız hiç susmuyor. Bu hafta günlük 15-20 bin turist gelecek. Sezon uzayacak. Sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi. Ezici, Rusya'dan Türkiye'ye yoğun ilgi beklediklerini belirterek, kısıtlama kararının kaldırılmasıyla sezonun da uzayacağını öngördüklerini kaydetti. Pandemi öncesinde 2019 yılında Rusya'dan 1 milyon 300 bin turist getirdiklerini hatırlatan Ezici, beklentinin çok yüksek olduğu Rusya'dan bu yıl sezon boyunca 700 bin, kış sezonuyla birlikte de 750-800 bin turist getirmeyi öngördüklerini de açıkladı.