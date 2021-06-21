İngiliz bankasından kripto para borsalarına para gönderimine yasak! Binance'dan cevap geldi
Dünyanın gündemindeki kripto paralar için bir adım da İngiliz bankası TSB'den geldi. Bakan 5 milyon müşterisinin kripto para gönderimini yasaklayacak. Yasağın arkasında yatan neden ise 849 müşterisinin bir ay içinde dolandırılması.
Özellikle son aylarda kripto para piyasası hızlı bir şekilde büyüyor. Kısa sürede yüksek miktarda kazanç sağlanması kripto paralara ilgiyi de artırıyor. Bankalar ise kripto paralara karşı üst üste önlemler alırken buna bir yenisi daha eklendi.
Kripto para piyasalarında düşüş dalgası sürerken yeni gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de Thodex, VeBitcoin gibi dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kripto para borsalarının yanında global kripto para borsalarında da İngiliz TSB şüpheli işlemler tespit etti.
The Times'ın haberine göre İngiltere'de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor.
849 KİŞİ DOLANDIRILDI
Dev banka TSB'nin yaptığı araştırmalar sonucunda 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşteri sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldı. İşlemlerin bir çoğu ise Cayman Adaları'nda kayıtlı olan Binance üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.
Zayıf güvenlik kontrolleri nedeniyle de Binance üzerinde araştırmalar sıkılaştırıldı. TSB tarafından Binance ile irtibat kurulmaya çalışılsa da sonuçsuz kaldı. Kripto para borsası Kraken'e de para gönderiminin yasaklanacağı duyuruldu.
İngiltere'de hızlı zengin olmaya yönelik yapılan reklamlar nedeniyle dolandırıcıların sayısında artış yaşandı. Geçen yıl bankacılık sistemi üzerinden 135.1 milyon sterlin dolandırılan İngilizler dolandırıcıların elinden kurtulamıyorlar.
BINANCE İNKAR ETTİ
TSB'nin iletişim kuramadığı Binance tarafında ise sözcü bir açıklamada bulundu. Binance Sözcüsü "Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruma konusunda çok ciddi.
Bu iddialardan haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu konuda mükemmel sicilimiz var" dedi.
Kraken Küresel Uyumluluk Başkanı Steven Christie ise "Kraken'in dolandırıcılık olaylarına ilişkin yardım çağrılarına yanıt vermediği iddiasını kategorik olarak reddediyoruz.
Kraken 2020 yılında kolluk kuvvetlerinden gelen 1000'den fazla farklı talebe yanıt verdi" açıklamasında bulundu.
BINANCE NEDİR?
Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu.
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