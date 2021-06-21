Altın fiyatlarında kritik eşik! Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?

Yeni haftaya da kapanış fiyatının yakınlarında başlangıç yapan altın fiyatlarında piyasalar, gün içerisinde TSİ 22:00'da New York Fed Başkanı Williams'ın yapacağı konuşmayı takip edecek. Bu konuşmada varlık alımları ile ilgili olası açıklamalar altın fiyatlarındaki volatiliteyi etkileyebilir.

Geçtiğimiz hafta kötü bir performans sergileyen XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak toparlanma hareketlerinde sırasıyla 1790.88 – 1800.35 – 1815.07 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerin devamında ise 1765.00 – 1755.52 – 1745.68 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."