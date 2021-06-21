Altın fiyatlarında kritik eşik! Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?
Son dakika haberine göre; Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 497,20 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı yeni haftaya yükselişle başladı. Altın alacak vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt ararken, flaş tahmin geldi.
Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın, haftanın ilk gününe kritik seviye olan 500 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 826 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 375 liradan güne başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası en sert tepki veren yatırım araçlarından olan ons altın ise bin 770 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Peki altında düşüş sürecek mi? İşte analiz ve yorumlar...
ONS ALTINDAN SERT TEPKİ
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Fed'in şahinleşen iletişimine en sert tepki veren ürünlerden biri de ons altın olmuştu. Sarı metal kısa bir süre içerisinde 1880 seviyelerinden 1770'lere kadar geriledi.
Bu haliyle yakın zamanki 1678/1912 yükselişinin Fibo 61.8'i düzeltilmiş oldu. 1770 seviyesini destek yapmaya uğraşan sarı metalde olası düşüşlerin devamında Fibo 78.6 düzeltmesine denk gelen 1730 seviyesi izlenecektir.
Emtiada tepki alımları olursa, yeniden pozitif görünüm kazanabilmesi için 2075'den gelen turuncu ile renklendirdiğimiz downtrend çizgisinin üzerinde mum kapanışlarını tekrar görmemiz gerekecektir. Bu olmadığı sürece yükselişler satış fırsatı yaratabilir. Destekler: 1777 / 1770 – 1745 – 1730 Dirençler: 1794 – 1809 – 1840 – 1860"
İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi: "Geçtiğimiz hafta Fed toplantısı ardından sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın haftayı 1764 seviyelerinde kapattı. Karar öncesinde altın fiyatları 1863 seviyelerinde fiyatlanıyordu.
15 AYIN EN KÖTÜSÜ
Geçtiğimiz haftayı yaklaşık olarak yüzde 5 oranında değer kaybı ile kapatan altın fiyatları son 15 ay içerisinde en kötü haftalık performanslarından birini sergilemiş oldu.
Özellikle Fed Başkanı Powell'ın varlık alım programıyla ilgili tartışmaların başlayabileceğini dile getirmesi altın fiyatlarında baskıların artmasına neden olmuştu.
Yeni haftaya da kapanış fiyatının yakınlarında başlangıç yapan altın fiyatlarında piyasalar, gün içerisinde TSİ 22:00'da New York Fed Başkanı Williams'ın yapacağı konuşmayı takip edecek. Bu konuşmada varlık alımları ile ilgili olası açıklamalar altın fiyatlarındaki volatiliteyi etkileyebilir.
Geçtiğimiz hafta kötü bir performans sergileyen XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak toparlanma hareketlerinde sırasıyla 1790.88 – 1800.35 – 1815.07 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerin devamında ise 1765.00 – 1755.52 – 1745.68 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."
GRAM-ÇEYREK-YARIM-TAM VE ONS ALTIN FİYATLARI
Küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra yürütülen çalışmalar altın fiyatlarında dalgalanmaların yaşanmasına neden oluyor. Cuma gününü 497 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı yeni haftaya yükselişle başladı. İşte altın fiyatlarında günün öne çıkan rakamları...
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.771 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 499,39 TL alış 499,47 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 794,98 TL alış 812,85 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.585,00 TL alış 1.625,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.279,30 TL alış 3.360,76 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
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