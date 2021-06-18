Üreticiye 2 milyar 563 milyon TL'lik destek müjdesi! Ödemeler bugün itibarıyla başladı!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destekleme ödemesinin üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destekleme ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destek ödemelerini gerçekleştireceklerini belirterek, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 143 bin 912 üreticimize 2 milyar 354 milyon 833 bin 985 TL, katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 44 bin 468 üreticimize 79 milyon 613 bin 47 TL.
Hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 788 üreticimize 61 milyon 705 bin 775 TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 114 üreticimize 33 milyon 191 bin 96 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 8 bin 795 üreticimize 27 milyon 54 bin 858 TL.
Çay budama masrafı desteği kapsamında 7 milyon 371 bin 960 TL olmak üzere toplamda 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.
47.439 yetiştiricimizin 390.039 büyükbaş hayvanı için 97 milyon 510 bin TL besi desteği, 1.336 yetiştiricimizin 135.146 baş hayvanı için 32 milyon 900 bin TL hastalıktan ari işletme desteği olmak üzere toplam 130 milyon 410 bin TL'lik destek ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz.
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