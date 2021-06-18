Türkiye'den enerjide yeni hamle! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Müjdeli haberleri...

O enerjiyi karşılamak için de bugün hem elektrik arz tarafından hem dağıtım hem iletim tarafından hem de tüketim tarafından tüm konuları masaya yatırdık. 2002 yılında bakanlığımızın faaliyet alanı ile ilgili olarak Samsun'a o gün yapılan yatırımın tutarı 6,3 milyon TL iken, geçtiğimiz yıl yani 2020'de 378 milyon TL'lik bir yatırım yapılmış. Elektrik üretim, tüketim, dağıtım, madencilik, petrol ve doğal gaz aramada. Son 18 yılda ise bu şehrimize 3,182 milyar TL'lik bir yatırım yapmışız. 2021 yılına gelince yine bu yatırımlar aynı şekil ve hızda devam edecek. Yaklaşık özel sektör elektrik üretim yatırımları hariç ki onlar finalize olduktan sonra bu rakamları elde edebiliyoruz. Sadece elektrik dağıtım, gaz dağıtım ve bizim kamu kurumları açımızdan baktığımızda 330 milyon TL'lik bir yatırım planlıyoruz. Bunun elektrik dağıtım tarafı 270 milyon TL civarında olacak. Doğal gaz dağıtım tarafında da yaklaşık 20 milyon TL'lik bir yatırımı planlıyoruz" şeklinde konuştu.