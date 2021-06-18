18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Air Arabia İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Son dakika haberi... () merkezli hava yolu şirketi , seferlerine başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Air Arabia İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Air Arabia, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı. Kendilerine hoş geldin diyor, nice emniyetli uçuşlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Seferlerin Sharjah (Şarika) Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında, karşılıklı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

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