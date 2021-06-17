17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı! Yarın başlıyor

Son dakika haberine göre CEO'su , 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlayacaklarını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı! Yarın başlıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram verileceğini açıkladı.

Ekşi şu ifadeleri kullandı:

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?

Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.

Konfor ve emniyet ile...

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