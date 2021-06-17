Son dakika: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı! Yarın başlıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram verileceğini açıkladı.



Ekşi şu ifadeleri kullandı:

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?

Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.

Konfor ve emniyet ile...

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?



Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.



Konfor ve emniyet ile ✈️ — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 17, 2021