Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 aşısı yapan personele ek ödeme kararı!

BAKAN KOCA DUYURDU!

15-16 Haziran tarhileri arasında "günde 1 milyon doz aşı" hedefini katlanarak aştık. 15 Haziran'da 1 milyon 240, 16 Haziran'da ise 1 milyon 400 binden fazla doz aşı uygulaması yapan sağlık personelleri bu saat 15.20 itibariyle 1 milyon doz aşı barajını aştı. Güzel haberi Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20'de, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun. pic.twitter.com/4umtRecNhU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

Bakan Koca yayınladığı mesajında "BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20'de, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun." ifadelerini kullandı.