Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 aşısı yapan personele ek ödeme kararı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı aşı odalarında görev yapan personele Nisan ayından geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılmasına ilişkin genelge yayınladı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, aşılamada günlük 1 milyon doz hedefinin bugün saat 15.20 itibariyle aşıldığını duyurdu.
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı aşı odalarında görev yapan personele Nisan ayından geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılmasına ilişkin genelge yayınladı.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama;
"Aşı birimlerinde görev alan sağlık çalışanlarımızın ek ödeme oranları ile ilgili ilave düzenleme yapılmıştır.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıyla birlikte hastanelerdeki aşı odalarında görev yapan sağlık çalışanları da 4 aylık ilave ek ödeme kapsamına alınmıştır."
BAKAN KOCA DUYURDU!
15-16 Haziran tarhileri arasında "günde 1 milyon doz aşı" hedefini katlanarak aştık. 15 Haziran'da 1 milyon 240, 16 Haziran'da ise 1 milyon 400 binden fazla doz aşı uygulaması yapan sağlık personelleri bu saat 15.20 itibariyle 1 milyon doz aşı barajını aştı. Güzel haberi Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20'de, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun. pic.twitter.com/4umtRecNhU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
Bakan Koca yayınladığı mesajında "BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20'de, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun." ifadelerini kullandı.
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